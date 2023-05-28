Bitlis’te oy verme işlemi başladı

Bitlis’te Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile başladı.

14 Mayısta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde 2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı için tüm Türkiye’de olduğu Bitlis’te seçmen sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçimleri için Bitlis genelinde kurulan 866 sandıkta 220 bin 347 seçmenin oy vermesi beklenirken, oy verme işlemi akşam 17.00’da sona erecek.