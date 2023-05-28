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Bitlis’te oy verme işlemi başladı
BİTLİS’TE CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ SABAH 08.00 İTİBARİ İLE BAŞLADI.
BİTLİS 28.05.2023, 08:47
Bitlis’te Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile başladı.
14 Mayısta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde 2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı için tüm Türkiye’de olduğu Bitlis’te seçmen sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçimleri için Bitlis genelinde kurulan 866 sandıkta 220 bin 347 seçmenin oy vermesi beklenirken, oy verme işlemi akşam 17.00’da sona erecek.