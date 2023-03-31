Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası Bitlis’te beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Yaklaşık bir aydır bahar havası yaşanan Bitlis’te sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayının son günü olmasına rağmen kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.