Bitlis komandoları Adıyaman’da esnafın dertlerini dinledi

ADIYAMAN (İHA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk günlerinden itibaren deprem bölgelerinde görev alan Bitlis komandoları her türlü görevi icra ediyor.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçları olduğu her yerde oldular.

Bu çerçevede Bitlis’te konuşlu 10’uncu Komando Tugayı tarafından Adıyaman’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafın hâl hatırları ve ihtiyaçlarının olup olmadığı sordular.

Adıyaman esnafı, kendilerini ziyaret eden komandolara teşekkürlerini ileterek minnet duygularını sundular.