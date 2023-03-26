Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk günlerinden itibaren deprem bölgelerinde görev alan Bitlis komandoları Adıyaman’da esnafın dertlerini dinledi.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçları olduğu her yerde oldu. Bitlis’te konuşlu 10’uncu Komando Tugayı tarafından Adıyaman’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaçlarının olup olmadığı soruldu. Adıyaman esnafı, kendilerini ziyaret eden komandolara teşekkürlerini ileterek minnet duygularını sundu.