Bilgi evinde öğrencilere sessiz ve konforlu çalışma ortamı sunuluyor

Bitlis’in Güroymak Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evinde öğrencilere sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sunuluyor.

Günlük ortalama 250 öğrencinin faydalandığı bilgi evinde; kütüphane, eğitim, bilgisayar sınıfları, konforlu çalışma alanları, mini mutfak, konferans salonu ve internet hizmetleri de yer alıyor. Evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrenciler için çok faydalı bir yer olduğunu belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, “Bilgi evi aile ortamı gibi. Zaman içerisinde öğrenciler kendi aralarında da kaynaştıktan sonra tamamen ev ortamına dönüşüyor. Bilgi evine gelenler kimi ders çalışıyor, kimi ise kitap okumak için zamanını değerlendiriyor. Çalışma masalarında öğrenciler ücretsiz internete bağlanıyor. Sınavlara rahat bir şekilde hazırlanma olanağı buluyor. Kur’an-ı Kerim kursu, bilgisayar kursu ve gençlere yönelik eğitim semineri veriliyor. Burası temiz, nezih, sessiz, sakin bir ortam. Öğrencilerin tamamen ders çalışmasına odaklı bir yer ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Haftanın her günü 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bilgi evimiz her gün düzenli olarak temizlenip dezenfekte ediliyor. Bu sayede öğrencilere sağlıklı bir çalışma ortamı da sunuluyor” dedi

Bilgi evinde çalışmaya gelen her alanda öğrencilerinin olduğunu söyleyen Cankaloğlu, “Kitap okuyan, ödev araştıran, üniversite, lise ve KPSS giriş sınavlarına hazırlanan, lisans, yüksek lisans için ders çalışan, tez hazırlayan, makale yazan öğrenciler bulunmaktadır” diye konuştu.