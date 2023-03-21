BİKA’dan “Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” eğitimi

Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA), il merkezi ve ilçelerdeki ilköğretim okullarında “Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim çalışmalarına başladı.

Bitlis genelindeki tüm ilköğretim okullarını kapsayan bu eğitimlerde; doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları maksat ediniyor. Geri dönüşüm konusunda şuur kazanılmasını hedefleyen eğitim programında; atıkları biriktirme, ayrıştırma ve geri dönüşüme kazandırma aşamaları teferruatlı bir şekilde vurgulanıyor.

Ana hedefi çevreye duyarlı nesiller oluşturmak ve tüketim bilincini tüm topluma kazandırmak olan eğitim programı ile Bitlis genelindeki 85 ilköğretim okulunda yaklaşık 6 bin öğrenciye ulaşılması öngörülüyor. Her eğitim sonrasında programa katılan öğrenci ve öğretmenlere geri dönüşümlü malzemelerden üretilen hediyeler dağıtılarak katılımcıların bu konulardaki destekleri isteniyor.