Ahlat’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Ahlat Halk Eğitim Merkezinde Yunus Ensari İlköğretim Okulu’nun düzenlediği programla devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahlat Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli Astsubay Çavuş Ebru Karataş tarafından yapıldı. Daha sonra Ahlatlı şehitler adlı slayt izlenirken, öğrenciler tarafından şiirler ve türküler okunarak, tiyatro oyunu ve bayrak gösterisiyle devam etti. Program 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi. Program sonunda protokolünde katılımıyla Ahlat şehitliği ziyaret edilerek, dua edildi. Düzenlenen programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alparslan, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, kurum amirleri, şehit aileleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.