Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova ve Yedisu İlçe Jandarma trafik timleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova ve Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Karlıova Kantarkaya Köyü İlkokulunda ve Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere trafik kuralları yönünden bilinçlenmeleri ve farkındalık oluşturmak maksadıyla genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, güvenli oyun alanları ve güvenli bisiklet kullanma alanları ve esaslar” konularında trafik bilgilendirme semineri verildi. Eğitim sonrasında öğrencilere trafik jandarması boyama kitapçığı ve çeşitli hediyeler dağıtılırken, trafik kurallarına duyarlı ve farkındalık sahibi yeni nesillerin yetişmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.