Bilecik Belediyesi tarafından şu ana kadar yüzlerce aileye medikal ürün ve hasta yatağı desteğinde bulunuldu.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok anlamlı çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından şu ana kadar yüzlerce aileye hasta bakım yatağı ve medikal ürün dağıtıldığı bilgisi verildi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü?ne yapılan başvurular sonucunda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan hasta bakım yatakları, engelli sandalyeleri ve medikal ürünler belirtilen adreslere teslim edildi.

Yapılan sosyal yardımlar vatandaşların memnuniyetini kazandırıyor

Başta gıda ve kömür yardımları, ev donatma çalışmaları olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok başlıkta güzel hizmetleri uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi vatandaşların memnuniyetini kazandı. Dezavantajlı vatandaşlar ile hastalar için tekerlekli sandalye dağıtımlarını da gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kırtasiye yardımı ve giysi yardımında da bulunmaya devam ediyor.