Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yaygın Eğitim Haftası etkinlikleri ’Sene Sonu Sergisi’ nin açılışı ile başladı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında Yaygın Eğitim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Sene Sonu Sergisi’nin açılış törenine katıldı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, kültürel zenginliklerimize vurgu yaparak yıl içerisinde düzenlenen kurslar hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından giyim ve el sanatları öğretmenleri ile kursiyerleri tarafından bin bir emekle hazırlanan ürünlerden oluşan çocuk mankenlerin çocuk kıyafetleri defilesi ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlendi.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından birbirinden değerli el emeği göz nuru el işlerinin sergilendiği ’Sene Sonu Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından Kaymakam Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler sergiyi gezerek kurs öğretmenlerinden sergi hakkında bilgi aldı.