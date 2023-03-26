Uğur Mumcu Parkı, Bahçelievler Mahallesi’nin çevresini değiştirecek

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Uğur Mumcu Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik’ten parktaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Vekili Subaşı, çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Parktaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını aktaran Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni cazibe noktalarından biri haline geleceğini kaydetti. Subaşı, parktaki incelemeleri sonrasında esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında halka bilgi veren Subaşı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç’ten mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi.