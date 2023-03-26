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Uğur Mumcu Parkı, Bahçelievler Mahallesi’nin çevresini değiştirecek
BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MELEK MIZRAK SUBAŞI, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN UĞUR MUMCU PARKI’NDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.
BİLECİK 26.03.2023, 12:38
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Uğur Mumcu Parkı’nda incelemelerde bulundu.
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik’ten parktaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Vekili Subaşı, çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Parktaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını aktaran Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni cazibe noktalarından biri haline geleceğini kaydetti. Subaşı, parktaki incelemeleri sonrasında esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında halka bilgi veren Subaşı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç’ten mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi.