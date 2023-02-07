Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı ekibi deprem bölgesine gidiyor

Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı ekibi Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası bölgeye destek olmak amacıyla yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7’lik Elbistan ilçesinde ise 7,6’lık yaşanan depremler sonrası Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi Bilecik’te bölgeye destek olmak amacıyla yola çıktı. Takımın lideri Yasin Yasa, "Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi ve arama kurtarma ekipleri deprem bölgesi için yola çıkış yaptılar bölgede insansız hava araçları termal kamera sistemleri görüntü işleme sistemleri ile havadan desteğe hazır. Deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin Bilecik olarak yanındayız" dedi.