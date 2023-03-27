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Söğüt’te TTZA Vuran Sürücü Eğitimi Kursu
39 ASKER ZORLU PARKURLARDA EĞİTİMİNİ TAMAMLADI
BİLECİK 27.03.2023, 12:49
Bilecik’in Söğüt ilçesindeki ulaştırma eğitim merkezinde ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verilen askerler, alanında uzman görevliler tarafından karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.
Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında acemi askerlere gerçekleştirilen 21’inci dönem TTZA Vuran Sürücü Eğitimi Kursu 39 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi. Teorik bilginin yanı sıra hazırlanan zorlu parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele, araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri verildi.