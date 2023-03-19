Rektör Beydemir deprem bölgesine giden gönüllü personelle buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan personel ile buluştu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 11 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgedeki arama kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarına katılan gönüllü personel ile bir araya geldi. Üniversiteye ait Pelitözü Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen toplantıya BŞEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve BŞEÜ Genel Sekreteri Öğr. Gör. Özgür Özcan da katıldı. Yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Rektör Beydemir, gönüllü personele bölgede yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.