Son Dakika
Ramazan ayı sebebiyle gıda denetim yapıldı
BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU ÇERÇEVESİNDE YIL BOYUNCA GIDA ÜRETİM, SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BİLECİK 29.03.2023, 12:32
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Şehir genelinde Ramazan ayı nedeniyle, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yapılan denetimlere Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı. Gıda kontrol ekiplerince; kasap, market, pastane ve unlu mamuller üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetimler yapıldı. Müdür Yoldaş, Ramazan ayı boyunca söz konusu işletmelere öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimlerin arttırılması planlandığını belirtti.