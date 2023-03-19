Pazaryeri’nde depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle depremzede vatandaşlar için hayır çarşısı kuruldu.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve belediyesinin işbirliğiyle depremde zarar gören vatandaşlar için hayır çarşısı kuruldu. Hayır çarşısında her türlü gıda, giyim ve çeşitli eşyalar satışa çıkartıldı. 3 gün sürecek olan hayır çarşısından elde edilecek gelirin tümü depremzedelere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) teslim edilecek.

Açılışa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, jandarma bölük komutanı, emniyet amir vekili, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Tekin hayır çarşısında hamur açtığı esnada kameranın kendisine yöneltilmesiyle yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz ve halkımızın büyük bir desteğini aldık. Çok güzel bir atmosfer inşallah rabbim bereketini arttırsın deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebzede olsa faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Allah bizlere bir daha böyle afetler yaşatmasın rabbim ülkemizi milletimizi korusun. Hayır çarşının gün sürecek buradan elde ettiğimiz geliri depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD’ a teslim edeceğiz. Tüm deprem bölgesine buradan selamlarımızı iletiyoruz” dedi.