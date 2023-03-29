Osmaneli’nde ’Halk Kütüphanesi’ yeni yerinde hizmete açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki ’Halk Kütüphanesi’ taşındığı yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Osmaneli Belediyesi tarafında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen Necla Hanım Konağında hizmete giren Halk kütüphanesinde binlerce kitap bulunuyor. Gençlerin satranç oynayarak zeka geliştirebileceği, öğrencilerin bilgisayarlardan araştırma yapabileceği, sınavlara hazırlık yapanların ders çalışabileceği sakin bir ortam. Öğretmenlerin öğrencileri ile birlikte gelerek etkinlik yapabileceği, hikaye okuma, kitap okuma, proje hazırlama çalışmaları yapabileceği bir ortam olan Halk kütüphanesinin yeni yerinde ve Kütüphane Haftasında açılışı yapıldı.

Açılışa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcısı Mehmet Kocabıçak, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, AK Parti İl genel meclis üyesi Alper Karadağ, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından yapılan duaların ardından kütüphane açılışı gerçekleşti.

Açılışın ardından Kaymakam Ünal, Başkan Şahin ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

Programında sonunda Halk Kütüphanesi’nden en çok kitap alıp okuyan öğrenci ve velilere çeşitli hediyeler verildi.