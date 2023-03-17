Osmaneli’nde depremzede vatandaşlar için hayır panayırı düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliğinde depremzede vatandaşlar için hayır panayırı düzenlendi.

Camikebir mahallesi Tayyare meydanında düzenlenen ve 1 hafta sürecek hayır panayırından elde edilecek gelirin tümü depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim edilecek. Hayır panayırında her türlü gıda, giyim, yöresel ürünler, yöresel lezzetler ve çeşitli eşyalar satışa çıkartıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, “Belediye Başkanlığımız ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz hayır panayırımıza Belediye Kadın girişimci Kooperatifinden, Halk Eğitim Merkezimizde dikiş nakış bölümündeki kursiyerlerimizden, esnafımızdan, iş insanlarımızdan ve halkımızın büyük bir destek aldık. Desteklerinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer inşallah Rabbim bereketini arttırsın deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebze de olsa faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Allah bizlere bir daha böyle afetler yaşatmasın, Rabbim ülkemizi milletimizi korusun. Hayır panayırımız pazar günü hariç 1 hafta sürecek ve buradan elde ettiğimiz geliri depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD’ a teslim edeceğiz. Tüm deprem bölgesine buradan selamlarımızı iletiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından yapılan duadan sonra hayır panayırın açılışı Kaymakam Yüksel Ünal ve protokolün üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri hayır panayırını gezip alışveriş yaptı. Açılışa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkan vekili Yalçın Yağız, Emniyet Müdür yardımcısı Komiser Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum başkanları ve vatandaşlar katıldı.