Osmaneli’nde Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yıl dönümü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Kutlama ve Şehitleri Anma törenleri Osmaneli Hükümet Konağı tören alanında bulunan Atatürk Anıtı’na Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanvekili Mustafa Çakıcı tarafından çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenk sunumu, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay kıdemli Çavuş Melike Çelik günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda da program düzenlendi. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu mesajın okunmasıyla devam etti. Öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunun ardından öğrencilerin okuduğu şiirler 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin hediyelerinin vermesinin ardından program son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudu. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanvekili Mustafa Çakıcı’nın ve protokol üyelerinin şehit ailelerini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanvekili Mustafa Çakıcı, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdür vekili İlhami Araali, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.