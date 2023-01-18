Osmaneli’nde 55 bin metrekare arsa TOKİ’ye tahsis edildi

Cumhuriyet tarihinin en geniş projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi geçtiğimiz gün Bilecik’te de yapıldı. Kura çekimi sonrası bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kurada konut çıkmayanlar üzülmesin. Osmaneli Belediyesi olarak 55 bin metrekarelik alanın 4’üncü TOKİ projemiz için TOKİ’ye devrini gerçekleştirdik. Bu alanda da 400 konut için her şey hazır. İnşallah Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’nın destekleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile ’4. Etap TOKİ’ projemizle 400 konutu daha ilçemizde gerçekleştireceğiz. Yine Tekke tepesi civarında TOKİ ile çalıştığımız planlama ile ’İlk Evim İlk Arsam’ projesini de hayata geçireceğiz. Osmaneli için en büyük sorun olan konut ihtiyacını Toki projeleri ve özel sektör gruplarımızın yatırımları ile çözeceğiz" dedi.