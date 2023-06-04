Osmaneli’de Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19’uncu Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bereket duası yapılarak karakucak güreşleri minik güreşçilerin er meydanına çıkmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yayla şenlikleri, Hıdırellez kutlamaları ve ata sporu olan güreşin insanları bir araya getirdiğini söyledi. Şenliklerin birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir unsur olduğunu kaydeden Kızılkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise 19’uncusu yapılan Hıdırellez şenliklerinin Bilecik için bir değer olduğunu vurgulayarak, "Osmaneli’de yükseltmeye çalışılan turizm değerleri içinde Oğulpaşa Yayla Şenlikleri ve güreş etkinlikleri ayrı bir önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Şenlikte katılımcılara pilav ikram edilmesinin ardından güreşçilerin katılımıyla karakucak güreş müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda dereceye giren güreşçilere Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, bazı belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.