Osmaneli sanayisine bir fabrikayı daha katıyor

Osmaneli’nde bir gıda fabrikası inşaatı için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Osmaneli Sanayi Bölgesinde yapımına başlanılan bir gıda fabrikasının temel atma törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer katıldı. Törende konuşma yapan Başkan Şahin, “Sanayi bölgemize yeni bir fabrikanın açılışını yapmanın gururunu duyuyoruz. Ceneviz gıdanın bölgemize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.