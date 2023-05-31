Osmaneli çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor
YATIRIMLARINI KENDİ İŞÇİ, USTA, MÜHENDİSLERİ İLE YAPAN OSMANELİ BELEDİYESİ ÇOK DÜŞÜK MALİYETLERLE ÖRNEK PROJELERİNİ TAMAMLIYOR
BİLECİK 31.05.2023, 11:54
Yatırımlarını kendi işçi, usta, mühendisleri ile yapan Osmaneli Belediyesi çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yapımı devam eden Türk Hâkimiyeti Anıtı, Alparslan Türkeş Parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahin ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Yöneticilerimizle birlikte belediyemiz Millet Bahçesi, Osmaneli’nde Türk Hâkimiyeti Anıtı, Alpaslan Türkeş Parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarımızı inceledik. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde büyük değişim yaşanırken, belediye yatırımlarını hızla gerçekleştiriyor” dedi.