“Kütüphane İkinci Eviniz” projesi radyoda seslendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreteri Öğr. Gör. Özgür Özcan, Kütüphane ve Bilgi Merkezi tarafından yürütülen ve kentteki üniversite öğrencilerinin eğitimlerine imkân sağlayan “Kütüphanemiz İkinci Eviniz” projesi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) radyolarında seslendiridiğini söyledi.

Yapımcılığını Derya Çetindağ, sunuculuğunu ise Muhammet Kalem’in yaptığı ’Genç Yaşam’ programına bağlanan BŞEÜ Genel Sekreteri Öğr. Gör. Özgür Özcan, proje hakkında detaylı bilgiler paylaştı. TRT Radyo 1 ve TRT Çukurova Radyosu’nda canlı yayınlanan programa konuşan Genel Sekreter Öğr. Gör. Özcan, proje ile 70 bine yakın basılı eserin illimizde yaşayan tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açıldığını ifade etti.

Genel Sekreter Öğr. Gör. Özcan, “Özellikle deprem bölgesinden ilimize göç etmek zorunda kalan üniversite öğrencileri başta olmak üzere ilimizde yaşayıp uzaktan eğitime devam eden tüm üniversite öğrencilerine hizmet vermekteyiz. 7/24 salonumuzda hem internet hem de bilgisayar imkânı sağlamaktayız. Uzaktan eğitim dönemi boyunca devam edecek bu proje ile öğrencilerimize üniversite ortamında uzaktan eğitim olanağı sağlıyoruz. İlimizde oturan tüm üniversite öğrencilerini kütüphanemize bekliyoruz. Çünkü kütüphanemiz, ikinci eviniz” ifadelerini kullandı.

BŞEÜ Pelitözü Gölpark Misafirhanesinde deprem mağduru öğrenci, personel ve ailelerini misafir edildiğini hatırlatan Genel Sekreter Öğr. Gör. Özcan ayrıca 36 gönüllü personelin deprem sonrası çalışmalara katılmak üzere bölgeye naklinin sağlandığını belirtti. Genel Sekreter Öğr. Gör. Özcan, “İnşaat mühendisi 6 akademisyenimizi deprem bölgesinde görevlendirdik. Bu hocalarımız bölgedeki hasar tespit çalışmalarına katıldılar. Depremin yaralarını sarmak amacıyla tüm yurtta olduğu gibi üniversitemizde de çeşitli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.