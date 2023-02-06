Konaklama sayısı 270’den 500’e çıkacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede konaklama yatak sayısını 270’den 500’e çıkaracaklarını söyledi.

Başkan Şahin, ilçede sürdüren sanayi yatırımları, Osmaneli-Bursa-Bandırma YHT inşaatı, turizmde artan talepler, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu’na (MYO) yeni bölümler ve öğrenci sayısındaki artış konaklama ve konut talebinde büyük artışa sebep olduğunu söyledi. Şahin, "Osmaneli İlçemiz hızla yükselişini sürdürürken artan konut ve konaklama ihtiyacını karşılamak için özel girişimcileri yatırıma davet ediyoruz. Belediye olarak bu ihtiyaca cevap vermek için yatak kapasitemizi 270’den 500’e çıkaracağız” dedi.