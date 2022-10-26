Karate takımından büyük başarı

Kocaeli’nde düzenlenen iller arası karate liginde Osmaneli Belediye Spor Karate takımı 9 sporcu ile katılarak 6 madalya kazandı. 17 il 74 kulüp 1020 sporcunun katıldığı iller arası karate liginde Osmaneli Belediye Spor Karate takımından Tuğba Çürük 1 altın madalya, Rümeysa Gökenç 1 gümüş madalya, Nuri Düger, Beyza Göybulak, Nisa Bozkurt 4 bronz madalya elde ederek Osmaneli ilçesine 6 madalya kazandırdı.

Büyük bir gurur duyduğunu belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Başarılı sporcularımızı, onları eğiten hocalarımızı ve her zaman başarılı sporcularımızın arkasında duran ailelerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.