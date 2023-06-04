İnhisar’da Hıdrellez etkinliği

İNHİSAR BELEDİYESİNCE HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARA PİLAV İKRAMINDA BULUNULDU

BİLECİK 04.06.2023, 12:18
İnhisar’da Hıdrellez etkinliği

Bilecik’in İnhisar Belediyesince Hıdrellez etkinliği çerçevesinde vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Etkinliğe ilçe merkezi ve köylerden yoğun katılım sağlandı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez açılış konuşmasında, birlik ve beraberliğin sembolü olan bu gibi etkinliklerin insanların kaynaşmasına ve hasret gidermesine vesile olduğunu dile getirdi.

Programa; İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve daire amirleri katıldı.

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