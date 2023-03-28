İl Müdürü Bircan, "Dünya tarihine bakıldığında zengin bilgi ve kitap arşivi kütüphanelerde"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kütüphane Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kütüphane Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bircan, yayınladığı mesajda, “İnsan ruhunun gıdası kitaptır. Kitap; kültürümüzün gelişmesine, hayal gücümüzün genişlemesine, uygarlığa yol gösteren ışığın adıdır. Dünya tarihine bakıldığında zengin bilgi ve kitap arşivine sahip uygarlıklar, geleceklerine emin adımlar ile yol vermiştir. Kütüphaneler ise insanlığın tek güvenilir ve kalıcı belleğidir. Gerçek ve güvenilir bilgi kaynağımız kütüphanelerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün yeni inovasyonu ile kütüphaneler yaşam alanına dönüşmüştür. İçerisinde; 0-3 yaş bebek kütüphanesi, el beceri atölyeleri, müzik ve sanat atölyeleri, dene yap atölyeleri, oyun konsolu oyunları, langırt ve satranç oyun alanları, son teknoloji ile donatılmış bilgisayar ve donamlarının yanı sıra içerisinde kafe ve bistro hizmeti veren ücretsiz ikramları olan önemli bir merkez haline gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Kütüphane iyileştirir”

İl Müdürü Bircan mesajına, “Bilindiği üzere vatandaşlarımızın kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlamak, kütüphanelerden daha çok yararlanmalarını teşvik etmek, kamuoyunda kütüphane konusunda olumlu çağrışım oluşturmak; kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında toplumsal algıyı yükseltmek ve dünya kütüphaneciliğindeki önemli gelişmeleri paylaşmak üzere 1964 yılından bu yana her yıl mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta ülkemizde ‘Kütüphane Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 59’uncusu düzenlenecek olan Kütüphane Haftası ‘Kütüphane iyileştirir’ ana teması ile kutlanacaktır. İlimizde Kütüphane Haftası kutlamaları 29 Mart Çarşamba günü Osmaneli ilçesinde, tarihi Necla Hanım Konağı’na taşınan İlçe Halk Kütüphanesi’nde yapılacaktır. Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinlikler ile kutlanacaktır” şeklinde devam etti.

“’Yılın okuru ödüller bu hafta verilecek”

Kütüphane tanıtımı ve eğitimi verileceğini belirten İl Müdürü Bircan, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü okuyucularına en çok kitap okuyan ‘Yılın Okuru’ ödülleri saat 10.00’da valilik makamında düzenlenecek törenle verilecektir. Hafta boyunca çeşitli okullardan kütüphanemizi ziyarete gelecek öğrencilerimize kütüphane tanıtımı ve eğitimi (oryantasyon) verilerek, öğrenciler ile çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Bilecik İlimizde şu an 3 kütüphanemiz yenilenmiş olup; Osmaneli, Söğüt, Bozüyük ile Gölpazarı ilçelerimizde yenilenme çalışmaları sürdürülmektedir. 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Gezici Kütüphane Otobüsü hizmeti verilmektedir. Bu vesile ile bilginin kaynağı olan kütüphanelerimizin daha etkin kullanılması temennisi ile ‘Kütüphaneler Haftası’nı kutluyoruz.”