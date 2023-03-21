İki kurumu karşı karşıya getiren olay

Bilecik Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’na Ramazan çadırı kurmak isteyince görevli ekipler kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geldi.

Ramazan ayı öncesi Belediye çıktığı ihale ile Ramazan çadırı kurmak için çalışmalara başladı. Yer olarak her yıl kurulan Belediye’ye ait Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kurulmaya başlandı. İddialara göre, valilik bu alanı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak belirlediği gerekçesi ile çadır kurulmasına izin vermedi. Polis ve zabıta ekipleri ile karşı karşıya gelen görevliler yetkililerden haber bekledi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait Cumhuriyet Meydanı’nı Seçim Koordinasyon Merkezi yapıldığına ilişkin resmi bir yazının kendilerine ulaşmadığını belirtirken, bu alanın belediyeye ait olduğunu ve vatandaşlar için iftar verilecek çadırın kurulmasında yasal hiçbir sakınca olmadığını belirtti. Valilik ise bu durum karşısında geri adım attı ve iftar çadırının kurulması çalışmaları devam etti.