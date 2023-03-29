İhtiyaç sahibi ailelere 95 adet giysiyi diktiler

Bayırköy’deki biçki, dikiş kursuna katılan kursiyerler, hazırlamış oldukları 95 adet giysiyi Bilecik ve Bozüyük Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara iletilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim etti.

Biçki, dikiş kursundaki kursiyerlerin anlamlı davranışından dolayı kendilerine teşekkürlerini ileten Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa, “Ailesinden ayrı kalan çocuklara hep birlikte sahip çıkıp onlara aile ortamını sunmak hepimizin görevidir. Onları küçük dokunuşlarla bir nebzede olsa mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Ayrıca biçki-dikiş kursumuzdaki kursiyerlerimiz 6 Şubatta yaşanan yüreğimizi yakan deprem dolayısıyla geçtiğimiz günlerde çeşitli giysiler dikerek deprem bölgesine ulaştırmışlardır. Bundan dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Kursumuzun bu tür etkinliklerinde kendilerine katkı sağlamaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.