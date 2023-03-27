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Güneş vatandaşları dışarıda vakit geçirmeye davet ediyor
MART AYINDA HAVA SICAKLIĞININ EKSİ DERECELERE DÜŞMESİNİN ARDINDAN GÜNEŞİ GÖREN BİLECİKLİLER GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI. YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI TEVFİKBEY CADDESİ'NDE BULUNAN ATATÜRK PARKI'NDA İSE ÇOCUKLARIN BİR KISMI GÖNLÜNCE EĞLENİRKEN DİĞER KISMI AÇIK HAVADA DERS ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ, EVDE BUNALAN ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLAR DA DIŞARIDA YAKINLARIYLA VAKİT GEÇİRDİ
BİLECİK 27.03.2023, 15:17
Bilecik’te yazdan kalma bir günü gören vatandaşlar parklara akın etti.
Hava sıcaklığının 17 ile 20 derece arasında değiştiği şehirde güneşli hava gün boyu etkili olurken, vatandaşlar parklara akın etti. Mart ayında ilk haftasında hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından güneşi gören Bilecikliler güneşli havanın keyfini çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Tevfikbey Caddesi’nde bulunan Atatürk Parkı’nda ise çocukların bir kısmı gönlünce eğlenirken diğer kısmı açık havada ders çalışmayı tercih etti. Evde bunalan engelli ve yaşlı vatandaşlar da dışarıda yakınlarıyla vakit geçirdi.