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Gölpazarı yeni soğuk hava deposuna kavuşuyor
BİLECİK’İN GÖLPAZARI İLÇESİNDE SOĞUK HAVA DEPOSU YAPIMI İÇİN KOLLAR SIVANDI
BİLECİK 28.03.2023, 10:38
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde soğuk hava deposu yapımı için kollar sıvandı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan kullanılmaz halde olan mezbahanın yıkım işlemlerinin ardından soğuk hava deposu olarak kullanılmak üzere yeniden inşasına başlanıldı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Gölpazarı kirazımız başta olmak üzere bereketli topraklarımızdan çıkan tarım ürünlerinin ömrü uzayacak, hiçbir ürün zayi olmadan hem iç hem dış piyasada hak ettiği değeri bulacak. İlçemiz için elzem ve işlevsel olan projeleri hayata geçirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunuyor ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.