banner611

banner610

Son Dakika

Futbolcudan kız arkadaşına sürpriz teklif

1308 OSMANELİ BELEDİYE SPOR A TAKIMI OYUNCUSU MUHAMMET BAL KIZ ARKADAŞINA SAHADA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

BİLECİK 28.03.2023, 11:52
Futbolcudan kız arkadaşına sürpriz teklif

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı oyuncusu Muhammet Bal kız arkadaşına sahada evlilik teklifi etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı futbolcusu ve aynı zamanda Osmaneli Belediyesi personeli Muhammet Bal, Osmaneli Gençlerbirliği ile oynanan maçın bitiş düdüğü ardından sürpriz bir şekilde kız arkadaşı Tuğçe Kayacan’a evlilik teklifi etti.

Yorumlar (0)
banner612