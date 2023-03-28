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Futbolcudan kız arkadaşına sürpriz teklif
1308 OSMANELİ BELEDİYE SPOR A TAKIMI OYUNCUSU MUHAMMET BAL KIZ ARKADAŞINA SAHADA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
BİLECİK 28.03.2023, 11:52
1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı oyuncusu Muhammet Bal kız arkadaşına sahada evlilik teklifi etti.
1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı futbolcusu ve aynı zamanda Osmaneli Belediyesi personeli Muhammet Bal, Osmaneli Gençlerbirliği ile oynanan maçın bitiş düdüğü ardından sürpriz bir şekilde kız arkadaşı Tuğçe Kayacan’a evlilik teklifi etti.