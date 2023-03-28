Futbolcudan kız arkadaşına sürpriz teklif

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı oyuncusu Muhammet Bal kız arkadaşına sahada evlilik teklifi etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor A Takımı futbolcusu ve aynı zamanda Osmaneli Belediyesi personeli Muhammet Bal, Osmaneli Gençlerbirliği ile oynanan maçın bitiş düdüğü ardından sürpriz bir şekilde kız arkadaşı Tuğçe Kayacan’a evlilik teklifi etti.