Fizik alanında hazırladıkları proje ile Bölge Finallerine katılmaya hak kazandılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mustafa Şeker Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye girerek Bursa Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı.

Yarışmaya Fizik alanında katılan Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi öğrencileri bu başarıyla ilçenin gururu oldular. Okulun 11. sınıf öğrencileri Ayşe Zeynep Demiralp ve Pınar Çekin, Fizik Öğretmeni Hikmet İleri danışmanlığında Fizik alanında hazırladıkları "Engelli Bireylerin İlaçlarını Uçuruyoruz" başlıklı projeleri ile bölge finallerine katılmaya hak kazandılar. Bozüyük ilçesinden Bursa bölge finallerine kalmaya hak kazanan tek proje olma özelliği taşıyan proje 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevirim içi sergilenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okul idarecileri başta olmak üzere, projeyi hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek bölge finallerinde başarılar diledi.