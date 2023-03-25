1308 Osmaneli Belediyespor oyuncuları 960 sporcunun katıldığı ‘Bursa İller Arası Karate Şampiyonası’nda büyük başarı sergiledi.

1308 Osmaneli Belediyespor oyuncuları 14 ilden 48 kulüp ve 960 sporcunun katıldığı ‘Bursa İller Arası Karate Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Şampiyonada derece alan sporcular; Nisa Bozkurt şampiyon, Tuğba Çürük şampiyon, Rümeysa Gökenç 2’nci Orhan Elvan. 2’nci, Nuri Düger 2’nci, Beyza Göybulak 3’üncü, Ecrin Turunç 3’üncü, Kübra Demir 3’üncü, Buğra Talih 3’ncülük elde ederek büyük takdir topladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.