Bozüyük’te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeni ile törenler düzenlendi

Bozüyük’te 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenledi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Meydandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi tören programı, Metristepe Kültür Merkezi’nde devam etti. Metristepe Kültür Merkezi’nde Mustafa Şeker Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ayhan Pınar’ın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak Çanakkale Destanı Oratoryosu sunuldu. İlçe gelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Daha sonra 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümü programı kapsamında İntikamtepe Şehitliği ziyaret edildi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı, Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi. Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Protokol mensupları ve şehit ailelerince şehitlik ziyaret edilerek her bir şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Parkı Sosyal Tesisi’nde şehit yakınları, gazi ve aileleri ile protokole yemek ikramında bulunuldu.

Törenlere, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkan Vekili Ali Şahinoğlu ile birlikte protokol üyeleri, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.