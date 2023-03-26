Bilecik’ten deprem bölgesine kuru gıda yardımı

Bilecik İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubeleri öncülüğünde vatandaşların desteğiyle hazırlanan kuru gıda dolu tır Hatay’a uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ‘Türkiye İçin İyilik Vakti’ sloganıyla birçok alanda yardım kampanyaları düzenleniyor. Bu çerçevede Bilecik İl Müftülüğü tarafından "Kuru Gıda" kampanyası başlatıldı. Kampanyayla beraber din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri öncülüğünde camilerde ve Kur’an Kurslarında hayırsever vatandaşların getirdiği kuru gıdalar depolanarak Hamidiye Camii’nde kolilenerek depremden ağır hasar alan Hatay’a uğurlandı. Bilecik İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı’nın yaptığı duanın ardından yardımları taşıyan tır Hatay’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çalışmalara katılarak öncülük eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik halkının deprem bölgesindeki vatandaşlar için başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadığını ifade ederek, “Ertuğrul Gazi diyarı, Şeyh Edebali yadigârı, Osmanlı’nın kuruluş yeri Bilecik’imiz üzerine düşen vazifeyi yaptı. Ramazanda Hatay’daki depremzede kardeşlerimizin iftar ve sahurlarında sofralarına yemek olsun, aş olsun diye topladıkları; nohut, fasulye, pirinç, makarna, un ve diğer kuru gıdaları bu gün itibarıyla yolcu ediyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimiz bu sayede rahat bir Ramazan geçirir. Bu kampanyamızda emeği geçen başta din görevlilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. En küçüğünden en büyüğüne bu hayrı yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Ramazan öncesi bir kardeşlik örneği ortaya koyduk elhamdülillah” dedi.