Bilecik’te ormanlık alanda kaybolan şahsı AFAD buldu

Bilecik’te evinden çıktıktan sonra ormanlık alanda kaybolan şahsı AFAD ekipleri buldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Ahmet D., alkol aldıktan sonra evinden çıktı. Erikli Köyü mevkiinde ormanlık alana şahıs bir süre sonra kayboldu. Hemen 112’yi arayan şahıs kendisinin ormanlık alanda kaybolduğu söyledi. Bölgeye Bilecik’ten AFAD ekipleri sevk edildi. Beş saat ormanlık alanda kaybolan şahıs bir süre sonra ekipler tarafından bulundu. Hemen 112 Acil Servis ekiplerine sevk edilen Ahmet D., kontrol amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.