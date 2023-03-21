Bilecik’te nevruz etkinlikleri düzenlendi

Bilecik’te Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde nevruz nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan nevruz programı, İstiklal Marşı ve ardından saygı duruşuyla başladı. Kutlamalar çerçevesinde Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav tarafından nevruz ateşi yakıldı. Protokol üyeleri tarafından demir dövme ritüeli, halat çekme yarışması, yumurta tokuşturma ve ok atışları ile devam eden program renkli görüntülere sahne oldu. Program, Bilecik Belediyesi tarafından dağıtılan pilav ikramı ile sona erdi.

Programda konuşan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, “Orta Çağ’dan itibaren çeşitli Türk boylarınca tabiatın yeniden uyanışı ve tarımsal faaliyetlerin başlangıcı vesilesiyle düzenlenen 21 Mart bahar kutlamaları cennet vatan Türkiye’mizde nevruz olarak adlandırılmıştır. Aynı tarih bazı Türk boylarınca kullanılan takvimlerde ise yılbaşını temsil etmektedir. Bugün bu vesile ile, baharın gelişinin temsilcisi nevruzu Bilecik’te kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gönül isterdi ki baharın müjdecisi nevruzu daha büyük bir coşkuyla kutlayalım, lakin 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir üzüntüye hep birlikte şahitlik ettik. Acımız taze ve derin. Bölgede hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyoruz. Rabbim böyle acıları milletimize bizlere bir daha yaşatmasın diye dua ediyoruz. Hal böyle iken hayatın devam ettiği de bir gerçektir. Bir yandan yaralarımızı ülke olarak topyekun sarmaya gayret gösterirken bugünün ehemmiyetine has Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan nevruzun işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyor, programa destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.