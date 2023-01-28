Bilecik’te akıl oyunları turnuvası düzenlendi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde öğrencilere yönelik akıl oyunları turnuvası düzenlendi.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, öğrencilere yönelik ödüllü akıl oyunları turnuvası düzenledi. Turnuvada öğrenciler hem eğlendi hem de birbirleriyle yarıştı.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere dört kategoriden oluşan ve mangala, pentago, reversi, equilibrio, q-bitz, küre, kulami, jenga, heyecanlı bardaklar ve pattern play oyun branşlarından oluşan turnuvaya rekor katılım oldu. Turnuvada öğrenciler eğlenerek doyasıya yarıştı. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam koordinasyonunda gerçekleştirilen akıl oyunları yarışmasına yakın illerden de katılım oldu. Yarışma sonunda öğrencilere sertifika, madalya ve hediye çeki verildi.