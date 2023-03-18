Bilecik’in yöresel ürünleri burada satılacak

Bilecik’in yöresel ve doğal ürünlerinin yer aldığı Namlı Lezzetler Yöresel Ürünler Merkezi açıldı.

Neslihan Kurt, Aliye Ayaz ve Merve Külhan’ın sahibi olduğu yöresel ürünler merkezi açılışına Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Kızılkaya ve Başkan V. Subaşı, kadın emeğinin üretimdeki öneminin çok büyük olduğunu, yapılan yöresel ürünler merkezinin de bu anlamda büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Kadın girişimcilerin desteğiyle gerçekleştirilen el emeği yöresel ürünler, merkezi gezen davetliler tarafından büyük beğeni topladı.