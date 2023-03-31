Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2023 Şubat ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 10,2 artarak 13 milyon 124 bin dolar, ithalat yüzde 4,9 artarak 2023 Şubat ayında 7 milyon 501 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4, azalırken, ithalat yüzde 10,1 arttı.