Bilecik Bilek Güreşi Genç-B Kız ve Erkek Müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 2022-2023 Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde yapılacak Bilek Güreşi Genç-B Kız ve Erkek Müsabakalarının Bilecik’te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022-2023 Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde açıklanan takvime göre Bilek Güreşi Genç-B Kız ve Erkek Müsabakaları 30-31 Mart 2023 tarihlerinde Bilecik ilinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenecek turnuvada, 13 farklı İlden toplam 550 sporcu grup aşamasını geçip ‘Türkiye Finalleri’ne kalmak için mücadele edecek. Turnuvanın teknik toplantısının ardından belli olacak fikstürde müsabakalar 30 Mart tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2023 cuma günü sona erecek. Ayrıca turnuvada 15 hakem görev yapacak. Turnuvaya katılım sağlayacak iller: Bilecik, Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli” ifadelerini kullandı.