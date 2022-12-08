Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi’nde eğitime büyük katkı sağlanıyor

Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla öğrencilerin ağırlandığı Matematik Müzesi’nde ziyaretçiler, matematik dersi çeşitli materyallerle dokunarak ve severek öğrenme imkanı buluyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın yakın ilgisi ve takibiyle sürdürülen eğitim çalışmasında uzman eğitmenler, öğrencilere birçok konuda bilgiler sunuyor.

4 haftada bin 300 lise öğrencisi Matematik Müzesi’ni ziyaret etti

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Matematik Müzesine 4 haftada 9 farklı liseden, lise 1 ve lise 2’nci sınıf öğrencileri ağırlanırken, müzeyi ziyaret eden öğrenci sayısı toplamda bin 300 sayısına ulaştı.

Matematik ve geometri alanında tarihte iz bırakmış kişiler hakkında bilgilerin de verildiği matematik müzesini; 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbni-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine matematik müzesi ziyaretinde ulaşım Bilecik Belediyesi araçlarıyla ücretsiz şekilde karşılandı.