Bayırköy’de ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Bilecik’te bulunan camilerde düzenlemiş olduğu ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ bu seferde Bayırköy’de düzenlendi. Bayırköy Belde Camisinde düzenlenen etkinliğe Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Bilecik Müftüsü Ali Erhun’da katılım gösterdi. Sabah namazını Bayırköy ahalisiyle birlikte kılan Başkan Yaman, vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Yaman, “Bilecik İl Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu etkinlikte camide vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sabah namazımızı kılmış bulunmaktayız. Hem bu şekilde vatandaşlarımızın isteklerini de dinlemiş olduk. Rabbim kıldığımız namazlarımızı, dualarımızı kabul eylesin inşallah” ifadelerini kulandı.