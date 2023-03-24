Başkan Bakkalcıoğlu Ramazan ayının ilk orucunu iftar çadırında açtı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan ayının ilk orucunu Kasımpaşa Camii yanında kurulan iftar çadırında hemşehrileri ile birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yolcu, yolda kalan, işi gereği çarşıda olanlara hizmet verecek olan iftar çadırında ilk oruçlar dualar eşliğinde açıldı. İftar öncesinde çadıra gelen Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu beraberindeki eşi Merih Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte hemşehrilerini selamlayarak ‘hoş geldiniz’ dedi ve mübarek Ramazan ayını hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu. Vatandaşlara yemek ikramında da bulunan Başkan Bakkalcıoğlu herkese hayırlı iftarlar diledi. Ezanın okunmasıyla birlikte orucunu iftar çadırında açan Başkan Bakkalcıoğlu yemeğini hemşehrileri ile birlikte sıcak ve samimi bir ortamda yedi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu iftar yemeğinin ardından gençlerle de sohbet etti.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturacak olan Bozüyük Belediyesi iftar çadırı Ramazan ayı boyunca Kasımpaşa Camii yanında hizmet verecek.