Başkan Bakkalcıoğlu “Bizim Kızlar”la sezonu değerlendirdi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde başarıyla mücadele ederek grubunu, ardından çeyrek final grubunu lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı 1. lige yükselme maçlarının yarı finallerinde grubunu 3. olarak tamamlayarak sezonu kapattı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, takımın oyuncuları, antrenörleri ve sponsorları, oldukça yoğun ve heyecanlı geçen maçların ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu öncelikle “Bizim Kızlar”ı sezon boyunca ortaya koydukları başarılı performansları nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporda kazanmanın da kaybetmenin de var olduğunu, bazen böyle talihsizliklerin yaşanabildiğini belirten Başkan Bakkalcıoğlu “artık önümüzdeki sezona hazırlık yapmalıyız” dedi. Sporcular ve teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından Başkan Bakkalcıoğlu “Bizim Kızlar”la tek tek görüşerek vedalaştı.