AK Parti Bilecik İl Başkanlığı seçim için yapılacak çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından 2023 seçimi için yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bir toplantı düzenlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından 2023 seçimi için yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ‘İl Yönetim Kurulu Toplantısı’ düzenledi. Toplantıda yaklaşan seçim hedefleri istikametinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde gerçekleşen toplantıya partiden Bilecik Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yapan siyasiler katıldı.

Başkan Yıldırım toplantı sonrası, “2023 hedeflerimiz istikametinde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Safları sık tutarak birlik beraberlik içinde bu seçimi hayırlısı ile tamamlayacağız. AK Parti olarak bu seçimi zaferle tamamlayacağız Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.