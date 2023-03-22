5’inci kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine 5’inci kez İlhami Çınar seçildi.

Bilecik İl Genel Meclis Salonu’nda yapılan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak mevcut Başkan İlhami Çınar girdi. Divan başkanının denetleme faaliyet raporunu okumasının ardından, 3 senede bir yapılan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimlerine geçildi. Bilecik merkeze bağlı 66 mahalle ve köy muhtarından tamamının katıldığı seçimde tüm oyaları alan Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, 5’inci kez Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.

"Katılımın çok yüksek olması ayrı bir mutluluk verici olay"

Yapılan seçim sonrası görüşlerinin İHA muhabirine açıklayan İlhami Çınar, genel kurul toplantısına katılımın çok güzel olduğunu belirtti. Çınar, "Bu seçimde tek aday olarak seçimimizi gerçekleştirdik. Bu göreve dördüncü kez seçilerek çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz. Katılımın çok yüksek olması ayrı bir mutluluk verici olay. Tüm muhtar arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Yönetim Kurulu Listesi; İlhami Çınar, Özkan Yılmaz, Osman Çetin, Levent Özdemir, Mustafa Vural, Hikmet Oktay, Cem Çevik, İsmail Bağırkan, Sezayi Yaşar, Ahmet Sarı isimlerden oluştu.