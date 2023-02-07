3 aracın karıştığı zincirleme 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Hüseyin A., idaresindeki 64 ND 017 otomobil Kongre Merkezi Kavşağı’ndan trafik ışığının sarıya dönmesi nedeniyle durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Mustafa K., yönetimindeki 16 NOR 17 plakalı otomobilin sürücüsü duramayarak, arkadan çaptı. Bu araca da arkasından gelen Murat K.’nın kullandığı 11 ABK 236 plakalı motosiklet çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında Murat K., yaralandı. Yaralı olay yerine4 gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.